Raggiunto da TMW a margine del 'Festival dello Sport' di Trento, André Villas-Boas esprime un parere anche sull'Inter di quest'anno senza dimenticare il suo passato a Milano ai tempi di José Mourinho: "Come vedo l'Inter? Non seguo troppo, quindi non sono in grado di dare un'opinione precisa - la premessa del presidente del Porto -. Ho passato un anno e mezzo che mi ha toccato nel cuore. Ieri sono stato a Milano, mi tocca sempre da un punto di vista emozionale. Sono stato alla finale di Champions, posso solo dire che Inzaghi sta facendo un lavoro straordinario. Gli voglio bene, all'Inter e al calcio italiano. Ho bei ricordi dell'Italia".