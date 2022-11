Lukas Podolski torna agli onori delle cronache con una sua prodezza in campo. L'attaccante meteora interista della stagione 2014-2015, oggi in forza al Gornik Zabrze in Polonia, ha trovato ieri il goal del 4-1 contro il Pogon Stettino grazie ad un sinistro chirurgico dalla propria metà campo: un tiro da oltre 50 metri che non ha lasciato scampo al portiere avversario Bartosz Klebaniuk sorpreso fuori dai pali.