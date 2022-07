Dopo la fine della breve avventura con l'Inter e il termine del suo contratto con il Genoa con contenzioso giudiziario a favore del Grifone, Felipe Caicedo si allena senza squadra, in attesa di una nuova opportunità che dia seguito alla sua carriera. Lo testimonia l'attaccante ecuadoriano con un video motivazionale in cui si mostra carico e tutt'altro che fuori condizione mentre effettua degli esercizi in campo e in palestra, sotto le indicazioni del suo preparatore atletico.