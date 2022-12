Nell'ambito della campagna globale di Nike, intitolata 'Aqui Hay Futbol', ​​l'ex centrocampista dell'Inter, oggi al Flamengo, Arturo Vidal si è rivolto ai piccoli aspiranti calciatori, cercando di motivare e consigliare le nuove generazioni di calciatori. "Mi piace sempre stare con i bambini e giocare a calcio. Adoro quello che sta facendo Nike perché ci sono molti talenti in posti dove non tutti hanno la possibilità di giocare - ha detto a Prensafutbol.cl -. Se ciò avvenisse in altre parti del Cile sarebbe spettacolare, perché c'è molto talento che si perde.