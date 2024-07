Zinho Vanheusden torna in Belgio e si prepara a cominciare la nuova avventura con la maglia del KV Mechelen. Il difensore, via dall'Inter a titolo temporaneo con diritto di riscatto, ha voluto mandare un messaggio ai suoi nuovi tifosi attraverso Instagram: "Grazie a tutti per la calorosa accoglienza e per i messaggi commoventi. Spero di rivedervi presto e condividere bellissimi momenti insieme!", si legge nel post del belga.