Polemiche per la designazione arbitrale di Inter-Lazio. La gara di domenica può essere decisiva nella lotta scudetto tra i nerazzurri e il Napoli, la squadra che lo stesso Guida ha scelto di non arbitrare. L'arbitro, nato a Pompei e della sezione di Torre Annunziata, ha dichiarato nei giorni scorsi di aver scelto di non arbitrare il Napoli pur essendo decaduti i vincoli territoriali perché "vuole stare tranquillo" e perché "il calcio da quelle parti viene vissuto con molta emotività".

Appuntamento in diretta sui nostri canali Twitch (CLICCA QUI) Youtube e Facebook.

ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI).