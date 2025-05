Presente anche Paolo Negro all'evento Indimenticabili per la celebrazione dello scudetto vinto dalla Lazio nel 2000, l'ex difensore biancoceleste ha detto la sua sull'impresa dei capitolini, all'ultima chiamata per la Champions che passa anche per la partita contro l'Inter di domenica sera.

La Lazio riuscirà ad arrivare in Champions?

"Quello che penso io è che non c'è niente da perdere, quindi deve andare a Milano e giocarsela sfacciatamente, male che vada perdi con l'Inter che è la migliore squadra che c'è. Per me la stagione della Lazio è buona".