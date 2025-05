Il Barcellona come l'Inter. La squadra di Flick, eliminata proprio dai nerazzurri nella semifinale di Champions League, si è laureata Campione di Spagna vincendo il derby in casa dell'Espanyol, come accaduto una stagione fa all'Inter contro il Milan.

Ancora una volta è il sinistro magico di Yamal a decidere la partita e a regalare la vittoria del campionato al Barcellona che, a due giornate dalla fine della Liga, ha 7 punti di vantaggio sul Real Madrid.

E' il 17enne fenomeno spagnolo a sbloccare la gara al minuto 53', di sinistro, da fuori area, con la palla che si insacca all'angolino alto. Nel finale poi arriva il sigillo finale di Lopez.

Una stagione incredibile quella del Barcellona, costretta però ad arrendersi all'Inter in semifinale di Champions. Questo rende ancora più clamorosa l'impresa della squadra di Simone Inzaghi.