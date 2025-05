Intervenuto su Viva el Fútbol Official in diretta Twitch, Daniele Adani ha commentato con toni duri la sconfitta del Milan nella finale di Coppa Italia contro il Bologna, puntando il dito sulla gestione societaria e sulla mancanza di identità della squadra.

"La società ha sbagliato prima, durante e sbaglierà ancora, - ha esordito -. Conceição, se fosse arrivato e avesse vinto, avrebbe dato un senso al percorso. Ma la delusione per la prestazione va oltre il risultato. Anche se magari fosse finita 1-1 in mischia, il problema restava. È dopo la semifinale di ritorno con l’Inter che si sarebbe dovuto riflettere seriamente. Quella partita ha un peso specifico altissimo e avrebbe dovuto portare a delle valutazioni profonde sullo spirito e sull’adattabilità del gruppo".

L’ex difensore ha poi criticato il crollo di personalità visto in campo: “Dopo quella semifinale, ti presenti così in finale? I tifosi possono parlare d’istinto, ma sono fedeli e non si fanno sfuggire nulla. Hanno capito che il Milan ha perso il suo spirito, che non ha più riferimenti. Sembrava una squadra da metà classifica – con tutto il rispetto – catapultata in un contesto troppo grande per lei. Non sei né carne né pesce. Il Milan ha smarrito la propria identità. Persino nell’arrembaggio finale, quando serviva ordine e lucidità, è mancato tutto. È questo il segnale più preoccupante".