La sfida tra Inter e Lazio, in programma domenica sera a San Siro, è una delle grandi classiche del calcio italiano. I 163 precedenti in Serie A contano 69 successi nerazzurri, 55 pareggi e 39 vittorie biancocelesti. Negli ultimi anni è stata l'Inter a prevalere, con tre vittorie nelle ultime quattro partite di campionato contro i capitolini e 12 gol segnati in questo parziale (una media perfetta di 3 reti a gara).

Buoni i precedenti anche a San Siro, dove l'Inter ha ottenuto quattro successi nelle ultime cinque sfide casalinghe contro la Lazio. I nerazzurri, inoltre, puntano a mantenere la porta inviolata anche nella sfida di ritorno (terminata 0-6 all'Olimpico), impresa che non riesce dalla stagione 2009/10.

