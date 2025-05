In attesa di capire se i tre infortunati, oggi ancora a parte ma in miglioramento, Henrikh Mkhitaryan, Benjamin Pavard e Davide Frattesi potranno far parte o meno del match di domenica tra Inter e Lazio, Simone Inzaghi inizia a disegnare l'undici da schierare in campo contro la sua ex squadra. Formazione che secondo Sky Sport vedrà almeno sei-sette dei titolarissimi in campo dal primo minuto.

Gli indiziati numero uno che secondo l'emittente televisiva cominceranno dall'inizio la sfida casalinga contro i capitolini sono Thuram, Acerbi, Barella, Dimarco, Calhanoglu e Sommer. A conferma di quanto detto da FcInterNews.it nelle scorse ore (LEGGI QUI), non parteciperà al match contro i ragazzi di Baroni il capitano Lautaro Martinez, alle prese ancora con l'attività personalizzata.

