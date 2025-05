Ci sono la lotta scudetto, la finale di Champions League e quelle di Coppa Italia tra i temi toccati da Francesco Totti, intercettato da TMW a margine del torneo 'Padel Mania' in corso a Pescara. L'ex capitano della Roma parte dalla storica vittoria degli emiliani contro il Milan ieri sera all'Olimpico: "È un successo che va applaudito, il Bologna ha fatto un grande percorso e si è dimostrato all’altezza di una grande partita. Hanno vinto e meritano grandi complimenti. Milan non all’altezza? È sempre una grande squadra che va rispettata, poi le finali si vincono o si perdono. In questo caso il Bologna ha giocato meglio"

Con il discorso spostato sulla lotta scudetto, invece, Er Pupone sostiene che "non c’è mai stato un campionato così aperto fino alla fine. Una sfida bellissima da vedere. E in finale di Champions League tifiamo Inter, è l’unica italiana rimasta a giocare in Europa e speriamo che possa ottenere un grande risultato".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!