Leggenda del calcio statunitense, Landon Donovan ha spiegato cosa può rappresentare per i suo connazionali partecipare al nuovo Mondiale per Club, torneo che per la prima volta nella storia metterà a confronto 32 squadre provenienti da tutti i continenti: "Tutti gli ex calciatori sono gelosi del fatto che questo torneo si svolga oggi perché le squadre americane non hanno mai avuto l'opportunità di giocare nella precedente edizione di questo torneo - le sue parole a FIFA.com -. Ora le squadre americane saranno sempre presenti, questo mi rende molto orgoglioso. Non vedo l'ora di vedere come andrà a finire quest'estate. È ancora una novità, quindi nessuno sa cosa aspettarsi, ma non vedo l'ora di seguirlo e di vedere come andrà. In realtà penso che sia più importante per i club più piccoli a livello mondiale venire qui e competere. Consideravamo la Major League Soccer come uno di quei campionati più piccoli, giusto? E così, quando abbiamo avuto l'opportunità di giocare contro i grandi, è stato per noi motivo di grande orgoglio cercare di dimostrare che eravamo all'altezza di quel livello, e la bellezza di questo torneo è che ci saranno giocatori e squadre da tutto il mondo che verranno qui. Innanzitutto, la vedono come una grande opportunità per loro stessi, per i loro club, per le loro città e, in alcuni casi, per il loro Paese. Ed è questo che rende tutto questo davvero unico".