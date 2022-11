Paolo Vanoli ritorna in pista assumendo l'incarico di allenatore del Venezia. L'ex collaboratore di Antonio Conte ai tempi dell'Inter è reduce dall'esperienza in Russia, dove ha guidato lo Spartak Mosca alla vittoria della coppa nazionale. "Il Venezia FC comunica di aver affidato a Paolo Vanoli l’incarico di allenatore della prima squadra. Vanoli, 50 anni, ha firmato un contratto biennale fino al termine della stagione 2023/24 - si legge nella nota del club lagunare -. Il suo staff includerà Lino Filipe Neves Godinho (allenatore in seconda), Marco Zuccher (allenatore portieri) e Giampiero Ascenzi (preparatore atletico). Vanoli e il suo staff inizieranno in data odierna la preparazione della squadra in vista della partita contro la Reggina allo Stadio Penzo di sabato 12 novembre, nella Giornata 13 del campionato di Serie B 2022/23".