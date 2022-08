Dejan Stankovic non è più l'allenatore della Stella Rossa. L'ex centrocampista dell'Inter ha rassegnato le dimissioni dopo la mancata qualificazione della sua squadra alla fase a gironi della Champions League. A dare l'annuncio è lo stesso club con un comunicato ufficiale: "La Stella Rossa rende noto che oggi Dejan Stankovic ha rassegnato le sue dimissioni irrevocabili dalla carica di capo dello staff tecnico del nostro club. Il club ringrazia Stankovic per il lavoro svolto finora e per tutti i risultati. La porta della Stella Rossa sarà sempre aperta per lui".

"La Stella Rossa è il mio grande amore, un'emozione indescrivibile - ha dichiarato Stankovic -. Ora, dopo tre falliti tentativi di portarla nella fase a gironi della Champions League, mi sento completamente vuoto. Non posso andare avanti. Ho dato tutto quello che potevo. Ora tocca a qualcun altro provarci".