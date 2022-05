Dopo la conquista del campionato serbo, Dejan Stankovic rinsalda il proprio legame con la Stella Rossa: il club di Belgrado ha annunciato infatti il rinnovo con l'ex centrocampista dell'Inter che ricoprirà il ruolo di allenatore fino al 2025. Deki mette così nel mirino il record di permanenza che non si verifica dai tempi di Miljan Miljanić, che allenò la Crvena Zvezda dal 1966 al 1974. Questo il suo commento: "Mi sento alla grande. Dopo una stagione molto buona e difficile, abbiamo ottenuto un grande successo e la firma del contratto è la conferma che insieme possiamo fare tutto e pensare positivo per il futuro. Vorrei ringraziare il club per la fiducia e la pazienza. Questi due anni e mezzo sono stati bellissimi, ora sta iniziando un nuovo ciclo ancora più importante. Questa è solo una conferma che il club ha creduto in me sin dal primo giorno. Ringrazio anche i miei ragazzi, senza di loro non sarei stato in grado di ottenere risultati così significativi. Grazie anche ai tifosi che sono stati sempre con me e hanno dato il loro sostegno. Insieme possiamo fare tutto".