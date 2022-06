E' durata appena mezza stagione l'avventura alla Salernitana di Walter Sabatini, che nel ruolo di direttore sportivo, con le sue scelte di mercato, ha contribuito all'impresa salvezza della squadra di Davide Nicola. "L'U.S. Salernitana 1919 e il D.S. Walter Sabatini rendono noto di non proseguire il rapporto di lavoro per la stagione calcistica 2022-2023 - si legge in un tweet pubblicato sul profilo del club campano -. Ringraziandolo per il lavoro svolto e l’impegno profuso la Società augura al Direttore Sabatini le migliori fortune professionali".