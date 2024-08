La Federcalcio rumena ha annunciato oggi la nomina di Mircea Lucescu come ct della nazionale. Si tratta di un ritorno dopo 38 anni sulla panchina della selezione del suo Paese per l'ex allenatore dell'Inter, che all'età di 79 anni ha firmato un contratto biennale, con l'obiettivo principale di qualificare la squadra al campionato del Mondo nel 2026.

"Sono un prodotto al 100% del calcio rumeno. Ho molta fiducia in questa generazione di giocatori, è un gruppo che può crescere molto. La prestazione fatta all'Europeo in Germania dà loro il diritto di credere nel proprio potenziale, di poter arrivare anche al Mondiale. Solo una cosa mi ha portato ad unirmi alla Nazionale: il mio amore per il calcio, il mio obbligo verso il calcio rumeno", ha dichiarato Lucescu dopo l'annuncio.

"Siamo estremamente felici di essere riusciti a convincere Lucescu a tornare alla guida della nazionale, in un momento così importante per il calcio rumeno. Abbiamo ritenuto che in questo momento sia necessario disporre di un allenatore di grande esperienza, capace di portare la 'Generația de Suflet' ad un livello superiore. Mircea Lucescu è la persona giusta per raggiungere questo obiettivo. Con lui sulla panchina tecnica, crediamo che la nostra squadra potrà raggiungere il suo massimo potenziale e scrivere una nuova pagina di gloria nella storia del calcio rumeno", ha aggiunto Răzvan Burleanu, presidente della Federcalcio rumena.