Rigoberto Rivas lascia l'Italia e vola in Turchia. L'attaccante italo-honduregno, rimasto svincolato dopo il caso-Reggina, è stato ufficializzato come nuovo giocatore dall'Hatayspor. Rimane 'fregata' l'Inter, che vantava sul classe '98 una percentuale per la futura rivendita (20%) da parte del club amaranto (RILEGGI QUI).

AİLEMİZE HOŞ GELDİN RIGABERTO RIVAS!



Daha önce Regina ve Inter forması giyen, Honduras milli takımının 25 yaşındaki oyuncusu Rigoberto Rivas ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Düzenlenen imza törenine Başkan Vekilimiz Aydın Toksöz ve Teknik Direktörümüz Volkan Demirel katıldı.… pic.twitter.com/NkeH1EgSAS — Hatayspor (@Hatayspor_FK) September 7, 2023