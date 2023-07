Come è successo più volte nelle ultime finestre di mercato, l’Inter guarda con un occhio attento alla situazione di Rigoberto Rivas, esterno offensivo in forza alla Reggina dal 1° luglio 2021, ma su cui la società nerazzurra vanta una percentuale per la futura rivendita (20%) da parte del club amaranto. L’ex canterano, classe 1998, è passato al club dello Stretto (firmando un contratto triennale, con scadenza a giugno del 2025) in un’operazione che ha permesso all’Inter di realizzare una plusvalenza, coinvolgendo anche un altro suo ex giocatore, Lorenzo Gavioli.

Ma ora la situazione riguarda direttamente Rivas sul quale, secondo quanto raccolto da FcInterNews.it, si sono mossi più di club di Serie A, Lecce, Empoli, Hellas Verona, Sassuolo e Genoa e un po’ tutte in Serie B, con in testa la Sampdoria e il Palermo. È possibile che l’ex canterano nerazzurro lasci il club delle Stretto da qui alle prossime settimana: molto, se non tutto, dipenderà dalla situazione della Reggina, che verrà discussa il prossimo 17 luglio. Da lì in poi si potranno avere delle schiarite.