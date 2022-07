Nuova avventura professionale per Rey Manaj, ex attaccante dell'Inter che dopo l'ultima esperienza con lo Spezia riparte dall'Inghilterra e dalla Premier League. "Il Watford FC - si legge nella nota - è lieto di annunciare l'ingaggio dell'attaccante albanese Rey Manaj con un contratto triennale dal Barcellona, ​​per una cifra non rivelata".