Diego Godín è un nuovo giocatore del Velez Sarsfield. Il difensore uruguaiano ex Inter, reduce dall'esperienza fugace in Brasile all'Atletico Mineiro, ha firmato fino al dicembre 2023 con il Fortin, giusto in tempo per l'andata degli ottavi di Copa Libertadores contro il River Plate, in programma il prossimo 30 giugno. L'obiettivo del Faraon, dopo la brusca separazione dal Cagliari, è prevedibile: avere il ritmo partita in vista del suo ultimo Mondiale in carriera, quello che si disputerà in Qatar il prossimo inverno.