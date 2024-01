Nicholas Bonfanti torna a vestire il nerazzurro, ma non quello dell'Inter, club in cui è cresciuto calcisticamente fino ad approdare in Primavera: lo Squalo giocherà nel Pisa, che lo ha acquisito a titolo definitivo dal Modena. "Bonfanti è già a disposizione dello staff tecnico guidato da Alberto Aquilani", si legge in calce alla nota ufficiale pubblicata dalla società toscana.