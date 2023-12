Frank de Boer aggiunge un altro esonero al suo curriculum di allenatore, a dir poco disastroso una volta che ha deciso di lasciare l'Ajax nel 2016 dopo quattro campionati vinti. L'olandese, che all'Inter non durò neanche tre mesi prima di essere licenziato da Erick Thohir, in queste ore è stato silurato dall'Al-Jazira che lo ha cacciato con "effetto immediato alla luce delle recenti prestazioni e risultati", si legge nella nota ufficiale pubblicata su X dalla società emiratina.

La decisione del consiglio di amministrazione è arrivata dopo il pesante 5-1 in campionato con l'Ajman e l'eliminazione dalla coppa nazionale per mano dell'Al Wahda.