Slitta ancora a data da destinarsi il secondo esordio all'Udinese di Alexis Sanchez, ai box da prima dell'inizio della stagione per un infortunio al polpaccio. "Si sono allungati i tempi di recupero - ha confermato in conferenza stampa il tecnico dei friulani Kosta Runjaic -. Non si può prevedere quando tornerà a disposizione. Sta lavorando duramente ogni giorno. Ci sentiamo spesso, ha tanta voglia di tornare in campo. Non sono un esperto, anche gli esperti sbagliano. Accettiamo questa situazione e saremo ancora più contenti quando sarà di nuovo a disposizione".