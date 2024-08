Nei giorni scorsi è arrivato il primo stop nella seconda vita all'Udinese di Alexis Sanchez, che ha rimediato lesione contusiva distrattiva miofasciale del gemello mediale della gamba sinistra. Un infortunio che complica i piani del tecnico bianconero Kosta Runjaic: "Sicuramente è una notizia amara - ammette in conferenza stampa -. Sicuramente noi siamo contenti per il ritorno di Sanchez, purtroppo però si è infortunato. È arrivato carico da noi, è entusiasta di essere qui e di poter giocare con l'Udinese, ma purtroppo è arrivata questa notizia triste. Domani però dovremo giocare bene e dimostrare anche ad Alexis che siamo una squadra forte in casa".