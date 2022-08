Igor Tudor, tecnico del Marsiglia, ha speso altre parole di stima profonda per Alexis Sanchez, attaccante che si è aggregato ai francesi ufficialmente lo scorso 9 agosto: "E' un campione - ha dichiarato l'ex Verona in conferenza stampa -. Ci dà tanto in termini di voglia, intelligenza e professionalità. Non è qui per divertirsi, è una persona seria. È un esempio per tutti: influenza tutta la squadra in modo positivo".