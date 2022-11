Cristian Stellini, vice-allenatore di Conte al Tottenham, ha commentato al sito ufficiale degli Spurs il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League in cui gli inglesi saranno impegnati contro il Milan. "In questo tipo di competizione, se arrivi agli ottavi, ogni club, ogni squadra è pronta e abbastanza brava da creare problemi a tutti - le sue parole -. Il Milan ha vinto lo scudetto la scorsa stagione e ha iniziato molto bene questa stagione. Loro giocano un buon calcio. Lo sappiamo molto bene, perché siamo arrivati ​​agli Spurs dall'Inter e il Milan era il nostro nemico sportivo. Quindi conosciamo molto bene i loro giocatori, i loro punti di forza e di debolezza. Il Milan ha una lunga storia nelle competizioni europee, e dobbiamo rispettarlo, perché in passato hanno vinto molto. Siamo felici di sfidarli e cercare di raggiungere i nostri obiettivi".