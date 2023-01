Famoso per 'giocare' la partita attivamente anche in panchina, facendo su e giù sulla linea laterale per telecomandare i suoi giocatori in campo, Antonio Conte, manager del Tottenham, domenica nel derby di Londra contro l'Arsenal sfiderà un collega che gli somiglia, Mikel Arteta, che da sempre vive l'area tecnica come una limitazione: "Sicuramente anche Arteta è un altro allenatore che mostra la sua passione e la trasferisce in campo ai suoi giocatori, ma onestamente vedo molti allenatori coinvolti durante la partita - le parole dell'ex Inter in conferenza stampa -. Il nostro lavoro ora è diventato davvero difficile, quindi vedere un allenatore seduto in panchina è molto raro. Di sicuro Arteta è un allenatore come me, dimostriamo la nostra passione, non c'è nulla di preparato nella tua mente.