Nel corso della conferenza stampa pre-Udinese, il tecnico del Torino Ivan Juric ha spiegato cosa ha portato il club granata ad ingaggiare l'ex difensore dell'Inter Andreaw Gravillon: "Lo abbiamo preso perché Zima si deve operare, ne avrà anche per più di tre mesi: saremmo rimasti in quattro. Come caratteristiche sono giuste, quelle che ha visto Davide Vagnati, e adesso dobbiamo inserirlo".