Da Zulfikar SBY, presidente del Persiraja, squadra che milita nella Liga 2 indonesiana, arriva un endorsement per Erick Thohir come numero uno della Federcalcio indonesiana. "E' stato alla guida dell'Inter, questo è il motivo per cui lo raccomandiamo come prossimo presidente generale della PSSI - ha spegato Zulfikar SBY -. In base a questa esperienza, riteniamo che sia in grado di svolgere questo ruolo".