Thiago Motta si prepara ad alzare il sipario sulla sua nuova avventura da allenatore. Nella conferenza stampa pre-Empoli, il fresco allenatore del Bologna si è soffermato anche su due giocatori che come lui hanno indossato la maglia dell'Inter, Gary Medel e Marko Arnautovic: "Su Gary e Marko parlano i numeri e la loro carriera. Entrambi devono continuare a fare bene in questa stagione. Gary è un giocatore polivalente, esperto, ma io conto su tutti. Io cerco di trattare tutti ugualmente ma è difficile, non è vero che non faccio differenze; sul campo però si parte tutti alla pari".