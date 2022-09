Ha messo il timbro delle sorprese in quest'avvio di stagione con la Ternana. Niccolò Corrado, esterno basso mancino scuola Inter, sta mostrando punti di forza con giocate di rilievo: "L’impatto è stato bellissimo, sono stato subito accolto bene e in squadra ho trovato un gruppo unito e compatto - ha confessato al Corriere dell'Umbria -. Ci sono dei giocatori importanti dai quali non posso far altro che imparare. In questi primi mesi, poi, tifosi e cittadini mi hanno accolto nel migliore dei modi già a partire dai primi giorni”.