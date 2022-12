È finita con Marocco-Portogallo l'avventura da telecronista di Andrea Stramaccioni sulla Rai per i Mondiali in Qatar, partita commentata dalla coppia formata da Dario Di Gennaro e dall’ex allenatore dell'Inter. Dopo il saluto al termine della gara in telecronaca, la conferma è arrivata dallo stesso Di Gennaro attraverso un tweet: "Felici e orgogliosi 20 giorni, 14 gare, 21 nazionali studiate: eccovi due amici! Ci siamo goduti quest'avventura con la positività che ci accomuna e la spensieratezza di due ragazzini al luna park, figlie di una sintonia immediata e spontanea Grazie Andrea!".