Intervistato da PrimoCanale, l'ex difensore della Sampdoria Pietro Vierchowod, a campionato ormai concluso, ha bocciato la scelta di Dejan Stankovic come allenatore dei blucerchiati: "Non era l’allenatore giusto. Avrei preso un italiano che conosce bene il nostro calcio come Claudio Ranieri o Delio Rossi, allenatori di spessore più adatti a provare a salvare questa Sampdoria”.