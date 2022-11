Borja Valero, durante il podcast Croquetas targato DAZN, ha raccontato un aneddoto su Cancelo e Spalletti che risale alla sua parentesi in nerazzurro. "Spalletti vedeva le cose prime degli altri, è sempre stato un grande. Nel 2018 in un allenamento disse a Cancelo di andare a sinistra, Cancelo rispose che non era un terzino sinistro e che non lo avrebbe fatto - racconta lo spagnolo -. Il mister non era d'accordo. Oggi abbiamo visto cosa è diventato". Un retroscena che a distanza di anni fa sorridere visto che al Manchester City il portoghese si è imposto anche come terzino sinistro sotto gli ordini di Pep Guardiola.