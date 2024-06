"Abbiamo iniziato molto bene, abbiamo segnato un bellissimo gol e poi loro hanno pareggiato. Dopo abbiamo provato a giocare un calcio offensivo e abbiamo avuto qualche occasione per segnare un secondo gol, ma anche loro hanno avuto qualche occasione per farlo". Così l'ex interista Milan Skriniar commenta il risultato ottenuto contro la Romania, (match finito 1-1) che consegna alla Slovacchia il passaggio agli ottavi come una delle migliori terze.

"Essere tra le prime sedici è grandioso, questa qualificazione appartiene anche ai tifosi che oggi ci hanno aiutato molto. Sicuramente possiamo andare oltre gli ottavi. Ecco perché siamo qui, faremo tutto il possibile perché accada. È il calcio e tutto può succedere" ha detto, avvisando gli avversari, l'attuale difensore del PSG ai canali UEFA.