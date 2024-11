Parole e lacrime d'amore quelle espresse ieri da Diego Simeone al termine del match contro l'Alaves, partita vinta in rimonta dal suo Atletico Madrid che con la ribalta di un risultato sulle prime deludente consegna al Cholo il miglior regalo per celebrare la sua 700esima panchina con i colchoneros. "Vivo il presente. È un bel momento, i ragazzi lavorano con molta responsabilità e interpretano ciò che ci serve e che vogliamo. Sono in pace. Sono in un posto che amo molto..." ha detto vistosamente emozionato. Dichiarazioni al miele, quelle dell'allenatore argentino che fungono da inequivocabile segnale di possibile rinnovo.