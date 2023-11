Il matrimonio tra Diego Pablo Simeone e l'Atletico Madrid continuarà? Il Cholo, legato ai Colchoneros da quasi 12 anni, potrebbe rinnovare il contratto in scadenza nel 2024 fino al 2027. E mentre le indiscrezioni montano, il diretto interessato preferisce dribblare l'argomento: "Niente da commentare in questo momento, nella mia testa tutta la concentrazione è per la partita contro il Las Plamas. Sarà complessa perché ha un allenatore che gioca con uno stile offensivo", le parole dell'ex Inter.