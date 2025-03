Il commissario tecnico della nazionale serba Dragan Stojkovic ha dichiarato oggi di sostenere l'idea di intitolare il nuovo Stadio Nazionale in fase di costruzione a Surcin, una località nell'area metropolitana di Belgrado, a Sinisa Mihajlovic. Intervenuto in conferenza stampa a Stara Pazova per la presentazione del doppio impegno contro l'Austria per il playoff di Nations League, Pixie si è detto estremamente favorevole alla proposta di dedicare il nuovo impianto che dovrebbe essere completato entro il 2026 all'ex difensore di Lazio, Roma e Inter, scomparso tre anni fa.

Queste le dichiarazioni dell'ex Verona: "Un'idea grandiosa secondo me; non decido io, ma la sosterrei con grande piacere. Siniša è un uomo che abbiamo perso molto presto. Ha lasciato un grande nome, un grande segno, sia qui con la Stella Rossa nel 1991 con quella Coppa dei Campioni che probabilmente non verrà mai più vinta in Serbia, per non parlare dell'Italia. La notizia è stata molto dura per noi quando lo abbiamo perso, ma questa è la vita. Sarebbe bello in ogni caso, ma non lo decido io". Il quotidiano serbo Telegraf ha condotto un sondaggio online in merito a questa richiesta: hanno risposto più di 22.000 persone, delle quali il 66,9% si è espresso a favore dell'intitolazione dello stadio nazionale a Mihajlovic.