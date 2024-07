Stefano Sensi al Monza? Per Matteo Pessina è un grande sì, come ammesso davanti alle telecamere di Sky Sport dal ritiro di Ponte di Legno: "Sensi è un mio amico, lo sento spesso e siamo stati insieme in vacanza - esordisce il capitano dei brianzoli -. Deve fare delle scelte giuste per lui e io non le conosco, ovviamente mi piacerebbe giocare con lui ma sono cose personali, di cui io non mi occupo. Ci sta pensando la società e come detto quelle sono scelte sue personali".