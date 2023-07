La carriera di Ezequiel Schelotto ripartirà dalla Serie D. Secondo le ultime indiscrezioni, il Barletta avrebbe raggiunto l’accordo con l'ex esterno dell'Inter, atteso in Puglia nella giornata di lunedì per iniziare la sua nuova avventura. L'idea del Galgo sarebbe quella di finire la carriera in Italia per poi conseguire il patentino da allenatore.