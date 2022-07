L'ex calciatore e attuale presidente della federazione calcistica del Montenegro Dejan Savićević ha parlato di José Mourinho ai taccuini di Sportweek: "Al termine della finale di Conference League Mourinho esultava come se avesse vinto la Champions. Resta un allenatore top, ma è anche un buon attore. Ha sfondato in Italia e in tutta Europa, sarà ricordato come un grande".