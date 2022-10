Dopo l'ennesima rete di Alexis Sanchez in Champions League l'ex Inter anche ieri in gol con il Marsiglia, la UEFA celebra i numeri dei più grandi marcatori cileni di tutti i tempi della competizione. A primeggiare sono il Niño Maravillia e Arturo Vidal con 15 scores. A seguire Marcelo Salas e Ivan Zamorano con cinque. Una classifica dalle tinte nerazzurre che vede, non a caso, tre su quattro ex Inter in top.