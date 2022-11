Il numero uno della società blucerchiata parla anche di Dejan Stankovic e delle possibili decisioni sul futuro: "Non credo abbia nessuna intenzione di dimettersi - scommette Lanna -. È un combattente, lotta sempre, è un uomo diretto, onesto, quelle sono frasi a caldo dopo una gara dura e l'espulsione. Crediamo in lui, il momento è duro ma dobbiamo uscirne tutti assieme, con lui. Ha il massimo appoggio, dobbiamo solo essere compatti per il Lecce. Lui sa che che c'è una sosta in cui fare le valutazioni e recuperare energie mentali, fisiche, un ritiro per presentarsi a gennaio in modo diverso. E con i nostri limiti cercheremo di rinforzarci".