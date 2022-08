Buona prestazione per Antonio Candreva nel match che la sua Salernitana ha vinto per 4-0 contro la Sampdoria. A fine gara l'ex Inter ha parlato così ai microfoni di DAZN: "La vittoria è nata da inizio settimana, da quando ci siamo ritrovati per la partita. Abbiamo messo in campo quanto fatto durante la settiman. Nicola? La squadra rispecchia il nostro allenatore, dobbiamo seguirlo perché è importante per noi. Abbiamo dato continuità a domenica scorsa. Ora non dobbiamo mollare, il campionato è lungo e giovedì sarà complicata a Bologna".