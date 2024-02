"Non sono il parafulmine di nessuno perché Iervolino si protegge da solo". Ha sbottato così, Walter Sabatini, ai microfoni di Radio Serie A, dove il direttore sportivo della Salernitana ha difeso il suo presidente, prima di fare anche un annuncio sul suo futuro.

"Al presidente ho semplicemente detto che sarò con lui in qualsiasi emergenza o qualsiasi scenario - ha continuato su Iervolino -. La Salernitana sarà la mia ultima squadra - ha poi aggiunto sul suo futuro -. Non sono ingenuo nel dire in che pasticcio mi sarei buttato. E nel pasticcio mi ritrovo fino al collo e me la godo perché amo Salerno".