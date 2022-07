"La Carrarese è la scelta migliore che potessi fare per blasone della piazza e ambizioni in campionato", parola di William Rovida. Il portiere, arrivato in Toscana in prestito dall'Inter, ha parlato ai canali del club dicendosi entusiasta in vista della sua prima esperienza tra i professionisti dopo il percorso nelle giovanili nerazzure. "Ho molti stimoli per iniziare al meglio l'esperienza in azzurro ed il salto dal calcio Primavera al professionismo non mi preoccupa perché - spiega l'estremo difensore - ho avuto la fortuna di allenarmi in prima squadra a Milano con l'Inter e sono perfettamente al corrente di ciò che viene richiesto fuori e dentro dal campo nel mondo dei "grandi ".