Nell'ultima puntata di 'Croquetas', in onda su DAZN, Andrea Ranocchia e Borja Valero hanno spiegato a modo loro in cosa consiste il 'metodo Conte', loro allenatore all'Inter. Comincia l'ex difensore: "Quanto abbiamo corso, Borja? Tantissimo, abbiamo fatto due-tre volte il giro della Terra". Continua lo spagnolo: "La sua è una preparazione dura, di tanta corsa, ma per il lockdown ne abbiamo fatte due in un anno. Non eravamo pronti psicologicamente per affrontare la seconda (ride, ndr). E' stato un allenatore importantissimo per la carriera di Andrea, con lui hai anche vinto uno scudetto".