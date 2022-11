Dolce ritorno al passato per Andrea Ranocchia, presente oggi al centro d'allenamento dell'Inter che per tanti anni è stata la sua base per fare una visita agli ex compagni impegnati domani contro il Bologna. “Sempre bello tornare dove si è stati bene! Casa!”, ha scritto su un post Instagram, riempito di commenti d'affetto dei tifosi e dello stesso club, il difensore.